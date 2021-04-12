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الإثنين، 12-04-2021 03:38 م

إثيوبيا تطرح اسئلة حول سد النهضة

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الوكيل الاخباري - أكدت الخارجية الإثيوبية أن المسؤولين السودانيين كانوا لسنوات يشيدون بأهمية سد النهضة لردع الفيضانات، وتنظيم تدفق المياه للري، وإزالة جزء كبير من الترسيب وتوفير طاقة رخيصة.

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وطرحت عبر حسابها في "تويتر" سؤالا: "كيف سيخدم رفض ملء السد مصلحة الشعب السوداني؟ . 

 

وتابعت : " لا توجد خبرة يمكن مقارنتها بإثيوبيا التي دعت الدول الواقعة على ضفاف النهر للتفاوض بشأن سد لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تنبع من أراضيها"، مشيرة إلى أن "مصر فشلت في الاعتراف بسخاء إثيوبيا وتفاهماتها للتفاوض بحسن نية".

 

 

المصدر - روسيا اليوم 

 




 

 


 

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