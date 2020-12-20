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الأحد، 20-12-2020 07:47 ص

لارتكابه الجرائم والترهيب

إثيوبيا تعتقل زعيم من جبهة تحرير تيغراي

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الإثيوبية، اعتقال أحد قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي"، مختبئا في مخيم للاجئين في بلدة شاير، حيث تتهمه بارتكاب الجرائم وترهيب المواطنين في البلاد.

وقال قائد الفرقة الآلية الخامسة للقيادة الشمالية، النقيب إيمانويل بيليت: "ألقي القبض على رئيس الأمن والميليشيا التابعة لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، حيث كان مختبئا في مخيم للاجئين في بلدة شاير".

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وأضاف: "المعتقل كان اليد اليمنى لزعيم الجبهة، وهم متهم بارتكاب الجرائم والترهيب في مدن باكر وقفطة وحميرة".


وتابع: "تم تكليف المعتقل بالمسؤولية الكاملة لقيادة الحرب، لكنه ترك سلاحه خلفه في النهاية، وهرب إلى بلدة شاير، حيث تم القبض عليه".


وأوضح بيليت، أن "المقبوض عليه، مسؤول عن مذبحة أفراد قوات الدفاع الوطني في منطقة المحليات، وأن الجيش يطارد جميع عناصر هذه الميليشيات، لتقديمهم للعدالة".


وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد ، مطلع نوفمبر الماضي، شن عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمالي البلاد، ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي"، التي اتهمها بمهاجمة أهداف عسكرية، ومع نهاية الشهر ذاته، كان الجيش قد سيطر على ميكيلي عاصمة الإقليم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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