إثيوبيا تعلق على المناورات المصرية السودانية المشتركة

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده ”قادرة على ردع أي عدوان خارجي“، وإن ”لديها قوات مسلحة قوية وقادرة على حفظ أمن وسيادة إثيوبيا“.



جاءت تصريحات مفتي في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، تعليقا منه على المناورات المصرية السودانية المشتركة التي تبدأ غدا الأربعاء في السودان وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.



وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق، اكتمال الاستعدادات لانطلاق التمرين العسكري المشترك مع مصر ”حماة النيل“، وتشارك فيه عناصر من الدفاع الجوي والقوات البرية والجوية للبلدين.

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المصدر: إرم