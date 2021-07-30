الجمعة 30-07-2021
الوكيل الاخباري

قرارات حكومية تدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم

وفيات الجمعة 30/7/2021

رسميا.. أمر رئاسي تونسي يعلق عمل البرلمان شهرا قابلة للتمديد

مراكز التطعيم لمن تجاوز 12 عاما الجمعة - اسماء

امانة عمان : 7121 مستخدما للباص السريع الخميس

تونس.. تطعيم معمّر عمره 100 عام ضد كورونا

السعودية تفتح أبوابها للسياح لأول مرة بعد الجائحة

واشنطن تعتزم فرض عقوبات تستهدف المسيّرات الإيرانية

نمو الاقتصاد الأمريكي 6.5 بالمئة في الربع الثاني من 2021

لبنان يفقد أحد كبار علمائه الشيخ خليل الميس

الجمعة، 30-07-2021 02:15 م

إثيوبيا تعلن عن خط أحمر وتؤكد جاهزية قواتها للدفاع عن البلاد

6103d18d4c59b702e3191d4e


الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أن قوات الدفاع الإثيوبية جاهزة للحفاظ على البلاد من أي تهديد.

اضافة اعلان


وأوضح مفتي في تصريحات صحفية أن عدم احترام سيادة إثيوبيا والمصالح الوطنية هو "خط أحمر".


وقال إن هناك العديد من الرغبات المباشرة وغير المباشرة ضد المصالح القومية الإثيوبية.


وكشف المتحدث الرسمي أن المغتربين الإثيوبيين فى واشنطن قد تبرعوا بـ100.000 دولار خلال هذا الأسبوع، مؤكدين دعمهم لقوات الدفاع الوطني من خلال مظاهرات نظمت فى مدن مختلفة.


ووفقا للمتحدث فإن المجتمع الإثيوبي الذي يعيش في مونيش قد تبرع بحوالي 15.000 يورو لدعم المشاريع الجارية فى البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_b094a181893e082d93743e8de8119aac

الأمم المتحدة تدعو الى اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الاتجار بالبشر

image

الإمارات تبدأ في تطبيق نظام تقنية استخلاص الماء من الهواء

RTX7S02L-1

تحذير للسودانيين بعد تسجيل حوادث غرق وانهيار المنازل بسبب الفيضانات

22492-ارتفاع-درجات-الحرارة--(5)

مشروع بحثي يظهر ارتفاع درجة حرارة أرض الكويت 11 درجة في 7 سنوات

r

رسميا.. أمر رئاسي تونسي يعلق عمل البرلمان شهرا قابلة للتمديد

w

السعودية تفتح أبوابها للسياح لأول مرة بعد الجائحة

أخبار متعلقة
60fa5306423604080a51252b

حادث إطلاق نار على بعد كيلومترين من البيت الأبيض

مصرع

مصرع 100 مدني على يد مجهولين في أفغانستان

سد النهضة

إثيوبيا ترد على السيسي بعد تصريحاته حول سد النهضة

shutterstock_1016809915

البيت الأبيض: بايدن يوفد مساعدة وزير الخارجية الى الصين

الخارجيو

الخارجية الروسية: سنقاوم بحزم الضغط الأمريكي

60f7bb234c59b7444515f847

واشنطن تدق باب قطر والكويت لإيواء مترجمين تعاونوا معها في أفغانستان