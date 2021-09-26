الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة

توضيح حكومي بشأن حفل جورج وسوف

تركيا.. ضبط 254 مهاجرا حاولوا مغادرة البلاد بطرق غير قانونية

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

الجامعة الهاشمية تؤكد ضرورة التقيد التام بتنفيذ أمر الدفاع رقم 32

وزير الأشغال: البيئة الاستثمارية في العراق مهيأة أمام الشركات الأردنية

بيع مواد غير صالحة للاستعمال في العقبة

دراسة توصي باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي

تبون يجري تعيينات جديدة في الرئاسة الجزائرية

وفاة و 4 إصابات بحادث سير في اربد

الأحد، 26-09-2021 06:32 م

إثيوبيا تعلن نيتها غلق سفارتها في مصر

61508e554c59b7564668abca


الوكيل الاخباري- كشف السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، عن نية بلاده إغلاق سفارتها في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.

وقال تكلي في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية اليوم الأحد، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة، موضحا أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وأكد أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليا بين إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفا أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.

ويأتي غلق إثيوبيا لسفارتها في القاهرة في إطار خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 بلدا بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية، وكان من بين هذه البلدان: الجزائر والمغرب والكويت، لكن أديس أبابا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي من هذه الدول.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6150a2114c59b7564668abf9

تركيا.. ضبط 254 مهاجرا حاولوا مغادرة البلاد بطرق غير قانونية

6150910b4c59b7564668abcf

تبون يجري تعيينات جديدة في الرئاسة الجزائرية

61504b434c59b756845e843d

روسيا: توقف وحدة لتوليد الطاقة في محطة كهروذرية عن العمل

615088634c59b756195bcc2b

حبس وزير المالية الجزائري الأسبق

ع

وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيرته النرويجيّة

615052474236042edd243f33

العراق يدعو إيران للبدء بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود