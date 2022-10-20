إثيوبيا تكشف عن موعد انعقاد محادثات السلام حول تيغراي

الوكيل الإخباري- قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الإفريقي أعلن أن محادثات سلام ستعقد في 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا لمحاولة حل الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في تيغراي.

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وكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبي أحمد رضوان حسين على تويتر "أبلغتنا مفوضية الاتحاد الإفريقي بأن محادثات السلام ستعقد في 24 تشرين أكتوبر 2022 في جنوب إفريقيا. أكدنا التزامنا المشاركة".



وكانت تيغراي ذات يوم منطقة جذب سياحي في النصوص القديمة باللغة الجعزية، لكنها أصبحت موقعا لحرب شرسة، حيث يقاتل الجيشان الإثيوبي والإريتري من جهة، وجيش جبهة تحرير شعب تيغراي من جهة أخرى، من أجل السيطرة في منطقة لطالما كان ينظر إليها على أنها مفتاح السلطة في إثيوبيا، أو ما كانت تاريخيا جزءا من الحبشة.

روسيا اليوم