إثيوبيا: حلول سلمية لأزمتي الحدود مع السودان وسد النهضة

الوكيل الإخباري- شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين، اليوم الثلاثاء، على التزام بلاده بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان.



وخلال لقائه مع وزيرة خارجية جمهورية كينيا السفيرة رايشيل أومامو، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، أكد رضوان حسين أن "إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة".

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وفي سياق منفصل، أشار الوزير الإثيوبي إلى " تقديره للتحقيقات المشتركة الجارية بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة"، لافتا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة في إثيوبيا".



