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الإثنين، 12-07-2021 10:46 م

إثيوبيا: حل أزمة سد النهضة يكمن في مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي

النهضة


الوكيل الإخباري- قال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن حل أزمة سد النهضة يكمن بمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن القضايا المتنازع عليها حول السد "لا تشكل تهديدا أمنيا، ولا يمكن حلها" في مجلس الأمن.

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وأشار بيكيلي، إلى أنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على مرحلة بناء سد النهضة والملء الثاني وعملية المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي، مبينا "أننا أوضحنا موقفنا من القضايا الفنية والقانونية العالقة بشأن السد".


وشدد على أن" حل أزمة سد النهضة يعتمد على التفاوض بحسن نية مع مراعاة مبدأ الحل الإفريقي للمشاكل الإفريقية، معربا عن تقدير بلاده لـ "تفهم أعضاء مجلس الأمن الدولي للمساعي التنموية في إثيوبيا وإعادة الأمر فيما يخص السد إلى الاتحاد الإفريقي".


وأعلن بيكيلي، عن استعداد بلاده لـ "الانخراط مع جميع الأطراف للتفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة رابحة للجميع حول سد النهضة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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