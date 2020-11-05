الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 03:17 م

إصابة نحو 24 جنديا

إثيوبيا .. قصف يستهدف جنودا قرب مركز طبي

قصف
شارع في مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر إغاثي في إثيوبيا، إصابة نحو 24 جنديا بعضهم إصابته خطيرة بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود إقليم تيغراي بشمال البلاد مع إقليم أمهرة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وحسب المصدر، فإن سماع دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيغراي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

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وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية إن معركة عنيفة اندلعت في إقليم تيغراي بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال" إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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