إثيوبيا .. مصرع نحو 34 شخصا على يد مسلحيــن

الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة الوطنية الإثيوبية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن 34 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ، في هجوم على حافلة، من قبل مسلحين.



وقالت اللجنة إن المسلحين هاجموا حافلة ليل السبت، مع تنامي المخاوف من حدوث فراغ أمني في البلاد وسط حملة عسكرية في الشمال.

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وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن عدد الذين لقوا مصرعهم ، من المرجح أن يرتفع بعد ما وصفته بهجوم "مروع" على حافلة ركاب في منطقة بني شنقول-جوموز.



وقال دانييل بيكيلي، رئيس اللجنة في بيان: "الهجوم الأخير هو إضافة قاتمة للتكلفة البشرية التي نتحملها جميعا".

المصدر : روسيا اليوم

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