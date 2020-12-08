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الثلاثاء، 08-12-2020 04:02 م

بعد إعلان الحكومة انتهاء عمليتها العسكرية

إثيوبيا : مقاتلون لم يهزموا بعد في تيغراي

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الوكيل الإخباري - أكدت إثيوبيا اليوم الثلاثاء أنه لا يزال هناك مقاتلون من إقليم تيغراي الشمالي المتمرد "لم يهزموا"، وذلك بعدما أعلنت الحكومة انتهاء عمليتها العسكري في المنطقة.

وقال رضوان حسين، المتحدث باسم فريق العمل الحكومي المعني بأزمة تيغراي، للصحفيين: "هناك القليل من فلول الميليشيا أو القوات الخاصة التي لم تتم السيطرة عليها بعد".

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وأضاف المتحدث أن "إطلاق نار متقطع" لا يزال يحدث في تيغراي، مشيرا إلى أن ذلك ليس أمرا غير مألوف في المنطقة.


يعتقد أن الصراع الذي دام شهرا بين الجيش الفيدرالي ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، أدى إلى مصرع آلاف الأشخاص، فيما فر نحو 50 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.


وسيطر الجيش على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم من جبهة تحرير تيغراي وأعلن إنهاء هجومه المستمر منذ شهر. لكن قادة "الجبهة" يقولون إن قواتها تقاتل على جبهات مختلفة حول مقلي.
ومن غير الممكن التحقق من مزاعم كافة الأطراف نظرا لانقطاع معظم الاتصالات وصعوبة دخول الإقليم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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