إجراءات بمنع إقفال الطرق وحماية المتظاهرين في لبنان

الوكيل الاخباري -

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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، إلى منع إقفال الطرقات والحفاظ على سلامة المواطنين والمتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.جاء ذلك خلال اجتماع، حضره رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ووزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان وعدد من مسؤولي القطاعين المصرفي والصيرفي لبحث التدهور المالي والتظاهرات الاحتجاجية التي عمت المناطق اللبنانية.وقرر الاجتماع تكليف الأجهزة الأمنية بإقفال المنصات والشبكات الإلكترونية المحلية غير الشرعية التي تحدد اسعار الدولار تجاه الليرة، ومتابعة التواصل مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية استنادا إلى القوانين الدولية المرعية.