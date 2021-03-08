الإثنين 08-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحكومة : إجراءات شديدة بشأن المدارس خلال الأيام القادمة

الحكومة : قرار عزل المحافظات غير وارد

الحكومة : إذا استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه لن يكون هنالك صلاة تراويح

الحظر الشامل ليومين متتاليين مستبعد حاليا

الحكومة : قرار حكومي وشيك بزيادة اوقات الحظر الجزئي

الناطق باسم الحكومة : استقالة الهياجنة متفق عليها مسبقا

الحكومة : الحظر الشامل الطويل غير وارد

وزير الزراعة يوعز بدارسة المشاريع الاستثمارية المتعثرة

الملك يجتمع بولي العهد السعودي

ورشة حول الجرائم الإلكترونية في جرش

الإثنين، 08-03-2021 06:58 م

إجراءات بمنع إقفال الطرق وحماية المتظاهرين في لبنان

444


الوكيل الاخباري - دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، إلى منع إقفال الطرقات والحفاظ على سلامة المواطنين والمتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
اضافة اعلان

جاء ذلك خلال اجتماع، حضره رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ووزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان وعدد من مسؤولي القطاعين المصرفي والصيرفي لبحث التدهور المالي والتظاهرات الاحتجاجية التي عمت المناطق اللبنانية.

وقرر الاجتماع تكليف الأجهزة الأمنية بإقفال المنصات والشبكات الإلكترونية المحلية غير الشرعية التي تحدد اسعار الدولار تجاه الليرة، ومتابعة التواصل مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية استنادا إلى القوانين الدولية المرعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6046431d4236046fcb51d5f1

ترامب يفشل في آخر محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات

60461c96423604329e4f0ca5

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القطري في الدوحة

604615094c59b73abf5b97f1

إصابة بشار الاسد وزوجته بفيروس كورونا

6045fba74c59b7362b74d76d

أنقرة تحذر واشنطن من عواقب الضغوطات التي تفرضها عليها

لبنان

لبنان .. يوم الغضب في بيروت بسبب تدني الأوضاع المعيشية

Raqi_army_soldiers_stand_outside_an_Iraqi_army_compound_in_Buhriz

العراق.. تفكيك عبوات ناسفة وقنابل في 4 محافظات - صور

أخبار متعلقة
60436c3442360469196d2d93

السيسي يعقد اجتماعات في الخرطوم

6040d0564c59b75db04aab8b

أردوغان: رفع العقوبات الأمريكية عن إيران سيعمل على استقرار المنطقة

بايدن

بايدن: سنصدر إعلانا الإثنين حول ما سنفعله مع السعودية

22021149640484624095

بايدن يعلن حالة الكارثة الكبرى في تكساس

بايدن

بايدن: لن نتردد في استخدام القوة للدفاع عن مصالحنا

6022d3ca42360466d64c1956

بدء محاكمة ترامب