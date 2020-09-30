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الأربعاء، 30-09-2020 10:52 ص

إجراءات جديدة للعمرة بمنع الوصول للكعبة والحجر الأسود

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الوكيل الاخباري – كشفت وسائل إعلام سعودية، يوم الثلاثاء، عن أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتخذت إجراءات احترازية جديدة بعد قرار عودة العمرة تدريجيا.

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ومن المقرر أن تبدأ تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة الأحد القادم 4 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب الإجراءات الجديدة سيتم تعقيم المسجد الحرم 10 مرات يوميا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام، وفقا لصحيفة "عكاظ".

يقسم اليوم لست فترات، كل فترة فيها نحو ألف معتمر، بإجمالي 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد في المرحلة الأولى للجنسين من سن 18- 65 عاما.


وأيضا يتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود.


وبذلك سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حاليا، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.


كان نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، أكد أن الفترة المصرح بها لأداء مناسك العمرة 3 ساعات لكل فوج، ويعقب ذلك توجيه المعتمرين لأماكن المغادرة، لمنح الفرصة للدفعة القادمة لدخول الحرم برفقة مختص صحي.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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