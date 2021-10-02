إجراءات طوارئ وحالة إنذار في العراق

الوكيل الاخباري - كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن إجراءات الطوارئ الخاصة التي سيتم اتخاذها يوم الاقتراع، وقالت إن القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار.



وقال رئيس اللجنة، عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن "اللجنة أكملت جميع الاستحضارات والخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع، وإنها أجرت عددا من الممارسات الأمنية، وستجرى ممارسات أخرى للتأكد من تنفيذ الخطة بشكل كامل وتحديد الثغرات وتطوير الإيجابيات".

اضافة اعلان