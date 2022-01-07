إجراءات كندية لفرض المطاعيم من أجل مواجهة كورونا

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة في الحكومة الفيدرالية الكندية جان إيف دوكلوس إن المقاطعات والأقاليم يجب أن تفكر في فرض المطاعيم لمواجهة التزايد المستمر من حالات الإصابة بكورونا في البلاد.

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وأضاف دوكلوس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن معدات الوقاية الشخصية والتباعد الجسدي والاختبارات كلها أدوات مهمة للغاية ولكن ما سيجعلنا نتحرك خلال هذه الأزمة وإنهائها هو التطعيم لأنها الطريقة الوحيدة المعروفة للتغلب على كورونا.



وسجلت السلطات الصحية في المقاطعات الكندية الأربعة الكبرى أونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا وألبرتا اليوم الجمعة 75 وفاة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 30654 حالة، كما سجلت 36167 إصابة جديدة ليصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا إلى 2469160 إصابة منذ بداية الوباء.