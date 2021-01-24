إجراءات مشددة لتأمين مطار بغداد الدولي إثر القصف الأخير

الوكيل الاخباري - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد 24 كانون الثاني/يناير، بفرض إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الدولية المحيطة بمطار بغداد الدولي، بعد القصف الذي نفذ بصواريخ كاتيوشا ليلة أمس الأول.

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وحسب المصدر، أن النقاط الأمنية على الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي أو ما تعرف بالمنطقة الدولية، بدأت منذ الصباح الباكر بإجراءات تفتيش مشددة على السيارات المارة بواسطة الـk9.



وإثر التفتيش الدقيق، حصلت إزدحامات مرورية خانقة على طول طريق المطار غربي بغداد، بالتزامن مع الاختناقات المرورية في مناطق متفرقة من المدينة لاسيما المحيطة بالمنطقة الخضراء التي تشهد إغلاقا وتشددا أمنيا ً محكما، منذ الإعتداء الإرهابي الذي استهدف ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة الخميس الماضي.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة.



وأوضحت الخلية، أن صاروخين سقطا خارج المطار والثالث سقط على منزل مواطن في منطقة حي الجهاد، مما أدى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية.



جدير بالذكر أن مطار بغداد يعد من الأهداف المتكررة لإطلاق الصواريخ، والهجمات الإرهابية، حيث كانت آخر مرة تعرض فيها لمثل هذا في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حينما انفجر "جسم غريب" داخله بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع.

سبوتنيك

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