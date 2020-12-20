الأحد 20-12-2020
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الأحد، 20-12-2020 03:59 م

قطع من سلاحي البحرية والجو

إجراء جديد من تايوان لمراقبة حاملة طائرات صينية

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حاملة طائرات صينية


الوكيل الإخباري - كشفت تايوان أنها أرسلت قطعا من سلاحي البحرية والجو، اليوم الأحد، مع مرور حاملة طائرات صينية من مضيق تايوان، وذلك بعد يوم من إبحار سفينة حربية أمريكية في الممر المائي.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ"، التي دخلت الخدمة قبل عام تقريبا، أبحرت من ميناء داليان بشمال الصين، يوم الخميس الماضي، وبرفقتها أربع سفن حربية.

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وأشارت إلى أن مجموعة حاملة الطائرات واصلت السير جنوبا بعد مرورها من مضيق تايوان اليوم، مؤكدة أن تايبه أرسلت ست سفن حربية، وثماني طائرات "للحراسة"، ومراقبة تحركات السفن الصينية.


في حين لم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للحصول على تعقيب.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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