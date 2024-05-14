إجلاء آلاف السكان في أنحاء كندا جراء حرائق الغابات

الوكيل الإخباري- اندلعت مئات الحرائق في الغابات الكندية، مما اضطر السلطات لإجلاء آلاف السكان في أنحاء البلاد مع بدء موسم الحرائق.

اضافة اعلان



وتندلع حاليًا النيران في مساحة تقترب من 2500 هكتار، ما أدى إلى إجلاء حوالي 3500 شخص مساء الجمعة.



وقال رئيس بلدية فورت نيلسون، روب فريزر، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الحرائق تحيط بالمدينة من كل الجهات، داعيًا السكان المتبقين للمغادرة، خاصة في ظل تهديد الحرائق التي خرجت عن السيطرة.



واعتبر أن الظروف الجوية المعتدلة ساعدت في إبطاء تقدم الحريق خلال الليل، لكن عودة الرياح بعد الظهر قد تجعل الوضع أسوأ، مضيفًا: "نحن في فترة جفاف من المستوى الخامس (الأعلى)، ما يجعل مكافحة حرائق الغابات صعبة للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لاحتواء هذه الحرائق".





Reports wild fires are burning out of control as the 2024 Forest Fire Season starts.



Expect to see fires burn through huge swathes of agricultural land in 2024.



Of course Climate Change will be blamed again….. 🚨🇨🇦 Vancouver, CanadaReports wild fires are burning out of control as the 2024 Forest Fire Season starts.Expect to see fires burn through huge swathes of agricultural land in 2024.Of course Climate Change will be blamed again….. pic.twitter.com/YWFFlfczJh May 14, 2024



RT