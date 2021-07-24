إجلاء أكثر من 13 ألف شخص بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر ماريكينا في الفلبين

الوكيل الإخباري- قام رجال الانقاذ في الفلبين بإجلاء13,2 ألف شخص يعيشون بالقرب من نهر ماريكينا، الواقع بشرقي العاصمة مانيلا، بسبب ارتفاع منسوب المياه في النهر.

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وأفاد مارك كيشين تيمبال، ممثل المجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإزالة الكوارث الطبيعية في الفلبين، بأنه تم إجلاء نحو 3077 أسرة، أو 13225 شخصا، مضيفا أن تم نقل الناس من التجمعات السكنية الواقعة في الأراضي المنخفضة المعرضة للفيضانات إلى 28 مركزا بمدينة ماريكينا.



وبلغ منسوب المياه في نهر ماريكينا 16,4 مترا، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

ونتيجة لذلك رفعت سلطات البلاد مستوى الإنذار إلى الدرجة الثانية، مما يقضي بإجلاء السكان إلى مناطق تقع على ارتفاع أعلى.



وقال مارك تيمبال، إن الفيضانات وقعت أيضا في مدن رودريغس وسان ماتيو وتايتاي الواقعة في ولاية ريسال، مشيرا إلى أن 439 أسرة من هذه المدن تقيم حاليا في 10 مراكز إجلاء.

المصدر: روسيا اليوم