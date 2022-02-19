إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص من بينهم نحو 2500 طفل في روسيا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) في بيان أنه تم إجلاء 6600 شخص، من بينهم نحو 2500 طفل.

اضافة اعلان



وذكرت الوزارة أنه "اعتبارًا من 06.30 يوم 19 فبراير 2022 ، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 6603 أشخاص، منهم 2436 طفلاً".



وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.



وفي وقت سابق، وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.



كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.

سبوتنيك عربي



