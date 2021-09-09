إجلاء المئات مع اشتداد حريق الغابات في جنوب غرب إسبانيا

الوكيل الإخباري - أجلت السلطات الإسبانية 500 شخص على الأقل من منازلهم اليوم الخميس وتعطلت حركة المرور مع اندلاع حريق غابات هائل في جنوب غرب البلاد.



ونشب الحريق في سلسلة جبال بمدينة ملقة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وتوسعت رقعة الحريق خلال الليل، ما أدى إلى عمليات إجلاء بالقرب من منتجع استيبونا.

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ومع اتساع نطاق الحريق، أخلت السلطات صباح اليوم الخميس منطقة سكنية بأكملها.



وقالت السلطات إن نحو 250 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق، بمساعدة 29 طائرة.



كما أدى الدخان المتصاعد من الحريق إلى إغلاق حوالي 14 كيلومترا على طريق "إيه بي-7"، وهو طريق سريع رئيسي، قبل أن تستأنف حركة المرور بحلول منتصف اليوم الخميس.



وذكرت خدمة إطفاء الحرائق الإقليمية في بيان أن التضاريس الوعرة جعلت إخماد النيران "عملية صعبة، وأضافت: "هناك منحدرات بارزة، ورياح عاتية تعقد وتيرة العمل."

المصدر : روسيا اليوم

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