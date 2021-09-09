الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

التدريب على تكنولوجيا أتمتة الإجراءات روبوتياً في 5 جامعات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

61.7 مليون دينار خسائر شركة الكهرباء في 2020

وزير النقل يبحث مشاريع القطاع مع مدير البنك الأوروبي لإعادة الاعمار

وزير الأوقاف يرعى فعاليات الملتقى الخيري في كفرنجة

إربد: اختتام ورشة للحكام الإداريين حول القانون الدولي الإنساني

زواتي: نستطيع تصدير 250 ميغاواط من الكهرباء للبنان

بدء تشغيل محطة الطاقة الشمسية لبلدية معدي الجديدة

الأردن يعلن انطلاق مهرجان جرش في 22 أيلول الحالي

الخميس، 09-09-2021 03:48 م

إجلاء المئات مع اشتداد حريق الغابات في جنوب غرب إسبانيا

6139feee4c59b7050551876f (1)


الوكيل الإخباري - أجلت السلطات الإسبانية 500 شخص على الأقل من منازلهم اليوم الخميس وتعطلت حركة المرور مع اندلاع حريق غابات هائل في جنوب غرب البلاد.

ونشب الحريق في سلسلة جبال بمدينة ملقة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وتوسعت رقعة الحريق خلال الليل، ما أدى إلى عمليات إجلاء بالقرب من منتجع استيبونا.

اضافة اعلان


ومع اتساع نطاق الحريق، أخلت السلطات صباح اليوم الخميس منطقة سكنية بأكملها.


وقالت السلطات إن نحو 250 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق، بمساعدة 29 طائرة.


كما أدى الدخان المتصاعد من الحريق إلى إغلاق حوالي 14 كيلومترا على طريق "إيه بي-7"، وهو طريق سريع رئيسي،  قبل أن تستأنف حركة المرور بحلول منتصف اليوم الخميس.


وذكرت خدمة إطفاء الحرائق الإقليمية في بيان أن التضاريس الوعرة جعلت إخماد النيران "عملية صعبة، وأضافت: "هناك منحدرات بارزة، ورياح عاتية تعقد وتيرة العمل."

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
سفينه

تعويم سفينة بنمية عملاقة جنحت في قناة السويس

53

محكمة فرنسية تقضي بحبس رفعت الأسد 4 سنوات

Untitled-1-83

لبنان يطلق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجا‎‎

6139f672423604023934def9

الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

6139f0be4c59b705062ed94f

سوريا.. الآلاف من أهالي درعا يعودون إلى منازلهم تنفيذا لاتفاق التسوية

900x450_uploads,2021,09,08,5f58031037

مصر تواصل فتح وتشغيل معبر رفح البري

أخبار متعلقة
613750ef4236044bc73bc9f4

ارتفاع ضحايا انفجار مستودع للذخيرة في كازاخستان إلى 16 شخصا

6128cf624236046d3b770f58

انفجارات على خلفية حريق كبير في مدينة بريطانية - فيديو

6128c8174c59b77f5c2480a9

ضحايا جراء حريق في مصنع بمدينة كراتشي الباكستانية

2a704687-3a21-433d-9cea-a361f0c18cd0

زيادة عمليات الإجلاء من مطار كابول بعد الهجومين

6127e054214f3

انفجار بمستودع ذخيرة في كازاخستان يخلف 60 جريحا

8202125204850717721077

قطر تساهم بإجلاء 40 ألف شخص من كابول