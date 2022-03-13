الأحد 13-03-2022
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الأحد، 13-03-2022 06:26 ص

إجلاء نحو 13 ألف أوكراني في يوم واحد

اوك2


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب متلفز، إنه تم إجلاء حوالي 12729 شخصا عبر الممرات الإنسانية، السبت، مؤكدا أنه سيتم تسليم شحنة مساعدات إنسانية إلى ماريوبول بعد ظهر الأحد.

من جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فيريستشوك، إن نحو 13 ألف شخص تم إجلاؤهم من عدة مدن أوكرانية، السبت، وهو ضعف العدد الذي تم إجلاؤه في اليوم السابق.

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وأضافت فيريستشوك في رسالة عبر الإنترنت أن أي أحد لم يتمكن من مغادرة مدينة ماريوبول المحاصرة، وألقت باللوم في ذلك على القوات الروسية.

واتهمت موسكو في وقت سابق القوات الأوكرانية بتعمد محاصرة المدنيين هناك.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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