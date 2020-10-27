الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

احباط ثلاث محاولات تهريب للمواد المخدرة من والى المملكة

لجنة وطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي

أخطاء فادحة في نتائج فحوص كورونا تصدم الاردنيين !

تنبيه هام من وزارة التربية حول الاختبارات المدرسية

قرارات حكومية هامة تدخل حيز التنفيذ بسبب كورونا

سلطة إقليم البترا تحافظ على الآيزو للسنة السادسة

إحباط محاولة تهريب 15 ألف قطعة ملابس

التربية للوكيل : آلية خصم الـ15% لطلبة المدارس الخاصة خلال أيام

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

أردنية شككت بوجود كورونا فأصابها الفيروس وعائلتها - فيديو




الثلاثاء، 27-10-2020 01:25 م

إجلاء 100 ألف شخص بسبب حرائق غابات قرب ولاية كاليفورنيا - فيديو

4411


الوكيل الاخباري - أمرت سلطات ولاية كاليفورنيا بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الحرائق المنتشرة في غابات الولاية.

اضافة اعلان

أفاد رجال الإطفاء في كاليفورنيا أن مساحة الحرائق كانت ضعف الرقم القياسي لعام 2018،  تم حرق ما يزيد عن 700 ألف هكتار من الغابات في كاليفورنيا. 

 

وتحدثت وكالة "أسوشيتيد برس" عن الإخلاء الجديد للمناطق المحيطة بالغابات، مشيرة إلا أنه غالبا ما يتسبب المناخ الجاف في كاليفورنيا في حرائق الغابات، خاصة في فصل الخريف.

 


وفي حين قالت فرق الإطفاء إن: "الحريق التهم ثلاثة آلاف هكتار في غضون بضع ساعات، أفادت وسائل إعلام محلية أن اثنين من رجال الإطفاء أصيبا بحروق أثناء محاولتهما إخماد النيران ونقلا إلى المستشفى وحالتهما خطرة لأن الحروق تغطي نصف جسديهما".


ولم تكتف الرياح العاتية التي هبت على المنطقة ووصلت سرعتها إلى 100 كلم/ساعة بتأجيج النيران وتمدد الحريق بسرعة كبيرة، بل إنها منعت طائرات الإطفاء من التحليق والمساعدة في إخماد النيران.

 

وفي إجراء احترازي، أمرت سلطات مدينة إيرفاين حوالي 100 ألف شخص ممن يقيمون في أحياء يحتمل أن تصل إليها ألسنة النيران بإخلاء منازلهم.


كما أخلت سلطات المدينة كل مدارس المنطقة وأمرت بإبقاء المدارس مغلقة يوم الثلاثاء أيضا.

وفي "يوربا ليندا" التي لا تبعد كثيرا عن إيرفاين اندلع حريق ثان دفع بسلطات المدينة إلى إغلاق بعض طرقاتها وإصدار أوامر لقسم من سكانها بإخلاء منازلهم.


وهذا الحريق الثاني الذي أطلق عليه اسم "بلو ريدج فاير" التهم حوالى 500 هكتار في غضون بضع ساعات.


ووضعت الأرصاد الجوية منطقة كبيرة تحيط بلوس أنجلوس في حالة إنذار قصوى بسبب مخاطر اندلاع حرائق فيها من جرّاء الرياح العاتية والجافة التي هبّت عليها.


وتسري حالة الإنذار هذه على القسم الأكبر من كاليفورنيا، ولا سيّما على شمال الولاية.


والجدير بالذكر في وقت سابق ونتيجة حدوث حريق مدمر عام 2018، اضطرت السلطات إلى إخلاء أكثر من 300 ألف ساكن، ودمر الحريق نحو 10 آلاف منزل، واتضح أن الوضع في عام 2020 كان أسوأ - منذ بداية العام، تم حرق حوالي 8.7 ألف منزل في كاليفورنيا.

 

 

 

 

 


المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

إقرأ ايضا
20201026131517136

مصر: تسقط الجنسية عن 23 شخصا

جولات

جولات انتخابية لترامب وبايدن

ابها

الحوثيون يعلنون عن استهدافهم مطار أبها السعودي

وزير

اليمن .. اغتيال وزير حوثي وهو برفقة ابنته

1-1387183

عشرات الوفيات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا في حملة حكومية في كوريا

202ece99f59bfcc8f58cbcf9a4b56334

واشنطن: المصادقة على تعيين أيمي باريت قاضية بالمحكمة العليا

أخبار متعلقة
r0_0_800_600_w1200_h678_fmax

رعب في كاليفورنيا من تصاعد خطر حرائق الغابات

حرا

ضحايا وآلاف النازحين جراء حرائق في سوريا ولبنان

5f8216264236040de760250e

دعوة عاجلة من واشنطن حول حرائق سوريا

حريق

مصرع 3 أشخاص بحريقين في غابات كاليفورنيا

قاضي

أمريكا .. وقف أمر ترامب بمنع تنزيل تطبيق تيك توك

حرائق-الغابات-تخلف-ضحايا-وتدمر-بلدات-غربي-الولايات-المتحدة

حرائق غابات كاليفورنيا تعود من جديد وتُخلف خسائر