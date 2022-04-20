إجماع غربي على توسيع عزلة روسيا الدولية

الوكيل الاخباري - أعلن قادة مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" إجماعهم على توسيع عزلة روسيا الدولية، بما في ذلك اعتماد عقوبات إضافية بسبب الحرب في أوكرانيا.



وبحسب بيان صادر عن رئاسة وزراء إيطاليا، الثلاثاء، عقد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نظرائه البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، والياباني فوميو كيشيدا، والروماني كلاوس يوهانيس، ورؤساء الولايات المتحدة جو بايدن، وفرنسا إيمانويل ماكرون، وبولندا أندريه دودا، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وأمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

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