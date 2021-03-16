الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 16-03-2021 07:26 م

إحالة رئيس مجلس الأمة الكويتي للنيابة العامة

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الوكيل الاخباري  - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أنه تلقى طلب إحالته إلى النيابة العامة وذلك على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي جرت في وقت سابق بعد إعلان نتائج انتخابات العام الماضي.
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وبالإضافة إلى الغانم طلبت النيابة العامة استدعاء 38 نائبا للأسباب ذاتها، وقررت التحقيق مع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وذلك على خلفية طلب من وزارة الداخلية، بحسب مراسل الحرة.

وستحقق النيابة العامة مع 38 نائبا حاليا، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

 




 

 


 

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