إحالة وزير الصحة ومسؤولين إلى التحقيق إثر كارثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سحب يد كل من وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق خلفية الحادث الحريق مستشفى ابن الخطيب والذي راح ضحيته 82 وفاة جنوب شرقي العاصمة.

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وترأس الكاظمي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خصصت لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد، والذي تمثل بحريق إثر انفجار "أسطوانات الأوكسجين" داخل ردهة الإنعاش حيث يرقد مصابين بفيروس كورونا، ما أسفر عن وفاة 82 وإصابة 110 في وقت متأخر من ليلة أمس.

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