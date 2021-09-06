إحالة وزير النفط الكويتي إلى التحقيق بسبب أحد الموظفين

الوكيل الإخباري - أحالت السلطات الكويتية وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، محمد الفارس، إلى لجنة التحقيق، إثر امتناع المؤسسة عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد العاملين.

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وأفادت صحيفة "القبس" المحلية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" بأن الشكوى تضمنت امتناع مؤسسة البترول منح الموظف صاحب الشكوى الآثار المترتبة على حكم محكمة التمييز بعودته الى جهة عمله السابقة، وأبرزها صرف راتبه وما يستحق من بدلات ومكافآت منذ عام 2015.



وأضافت أن"مؤسسة البترول خسرت العديد من القضايا الإدارية أخيرا، بسبب قرارات خاطئة وترقيات غير صحيحة، وكان آخرها ترقية مدير التعويضات الذي ألغته المحكمة بسبب عدم أحقية الترقية لهذا المنصب"، مشيرة إلى أن مؤسسة البترول وضعت وزراء النفط خلال السنوات القليلة في المواجهة السياسية، بعد رفضهم للعديد من القرارات التي يرون أن كلفتها عالية على خزينة الدولة".

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