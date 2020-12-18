إحباط تفجير عبوة ناسفة وقنابل يدوية بمناطق سكنية في بغداد

الوكيل الاخباري - نجحت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، في إحباط تفجير عبوة ناسفة و4 قنابل يدوية بمناطق سكنية في بغداد.

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ونقلت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر في الشرطة، أن قوات الشرطة تمكنت من معالجة عبوة ناسفة وأربع قنابل يدوية في منطقتين سكنيتين بالعاصمة، بغداد.

وقال المصدر: إن خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل موظف في وزارة التربية ضمن قضاء الحسينية دون إصابات تذكر.



وأضاف المصدر، أن "قوة من مكافحة المتفجرات، تمكنت هي الأخرى من معالجة أربع قنابل يدوية (رمانات) ثلاث منها هجومية وواحدة دفاعية داخل كرفان متحرك ضمن منطقة شارع فلسطين".



وأعلنت خلية الإعلام الأمني، وهي مؤسسة تتبع لوزارة الدفاع العراقية، أن "مديرية مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الأطباء، كما انفجرت عبوة أخرى في المنطقة ذاتها".



وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.



وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

سبوتنيك

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