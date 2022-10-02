الأحد 02-10-2022
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تعليمات جديدة لتصنيف المؤسسات التعليمية
الرافعي وخريسات والتل وحياصات والمجالي والبدور إلى رتبة سفير
نظام يحدد مواصفات أوراق النقد الأردني
مجلس الوزراء يحيل وينهي خدمات موظفين - اسماء
أخبار الشركات
أخبار الشركات
الملكية الأردنية تعتزم ادخال 20 طائرة حديثة من طراز ايرباص
كابيتال بنك يعلن انتهاء عملية دمج الأعمال المصرفية لبنك سوسيته جنرال -الأردن
سامسونج للإلكترونيات تتوصل إلى شراكة جديدة مع منصة "TOD" لمنح مستخدمي أجهزة التلفزيون الذكية إمكانية الوصول إلى المحتوى الرياضي والترفيهي الحي
الأميرة سميّة ترعى حفل تخريج الفوج 28 من طلبة جامعة الأميرة سمية
كورونا
كورونا
روسيا تشهد انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا
قطر تنشر الإجراءات الخاصة بكورونا خلال مونديال 2022
الصحة العالمية: الوضع الصحي المتعلق بكورونا أفضل من أي وقت مضى