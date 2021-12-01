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الأربعاء، 01-12-2021 02:42 م

إحباط محاولة تهريب أكثر من 30 مليون حبة مخدر إلى السعودية

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الوكيل الإخباري-أحبطط السلطات الأمنية السعودية مخططا إجراميا لتهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة السعودية.

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب 30.349.000 قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة السعودية.


وأضاف أن ذلك جاء وفق خطة أمنية محكمة بمتابعة وتحديد شحنة المواد المخدرة داخل حاويات "هيل"، وضبطها بالميناء الجاف بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.


وقد تم القبض على مستقبلي الشحنة وهم 4 أشخاص، سعوديان ومقيمان من الجنسية السورية. وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

روسيا اليوم

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