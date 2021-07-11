إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق

الوكيل الإخباري- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.



وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فككت مجموعة عبوات ناسفة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، بعدما زرعتها عناصر عصابات داعش الإرهابية".



وأضافت، أن "قواتنا الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط جميع المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات، لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى كافة المناطق في العراق".

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المصدر: روسيا اليوم





