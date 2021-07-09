إحتجاجات وقطع طرقات في بعض المناطق اللبنانية (صور)

الوكيل الاخباري - تجدّدت التحركات الإحتجاجية اليوم الجمعة في بعض المناطق اللبنانية، مع تفاقم الأزمة الإقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية في البلاد، حيث عمد عدد من المحتجين على قطع أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت بواسطة شاحنات، في حين فتح الجيش الطرق في مثلث خلدة.



وكان محتجون في وقت سابق، قطعوا مثلث خلدة - الشويفات بالإطارات المشتعلة، إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية والإقتصادية وإرتفاع سعر صرف الدولار.



وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن محتجين قطعوا الطريق في بلدة جب جنين، وتعمل السيارات المارة على سلوك الطرق الفرعية.

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