السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

المجلس الأعلى للسكان: ارتفاع الحرارة سيؤدي لازدياد الأمراض

الجمعة، 09-07-2021 10:09 م

إحتجاجات وقطع طرقات في بعض المناطق اللبنانية (صور)

JNCIDTETFG


الوكيل الاخباري - تجدّدت التحركات الإحتجاجية اليوم الجمعة في بعض المناطق اللبنانية، مع تفاقم الأزمة الإقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية في البلاد، حيث عمد عدد من المحتجين على قطع أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت بواسطة شاحنات، في حين فتح الجيش الطرق في مثلث خلدة.

وكان محتجون في وقت سابق، قطعوا مثلث خلدة - الشويفات بالإطارات المشتعلة، إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية والإقتصادية وإرتفاع سعر صرف الدولار.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن محتجين قطعوا الطريق في بلدة جب جنين، وتعمل السيارات المارة على سلوك الطرق الفرعية.

اضافة اعلان

 





 

المصدر 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1bdc872f792f2299b7ba3edb94a8a4f6

تفجير يستهدف قائد شرطة مقديشو في الصومال

9999124513

مصرع 42 شخصا بهجمات مسلحين في نيجيريا

154-104549-heavy-rains-southern-japan-evacuate_700x400

اليابان تطالب 120 ألف شخصا بإخلاء منازلهم بسبب هطول الأمطار

60ccfb9b4c59b70c7d3cad6c

موجة حر شديدة بانتظار الولايات المتحدة

637289588931180244

مصرع 4 عناصر شرطة في اشتباكات مع طالبان جنوب أفغانستان

طهران

دوي انفجار كبير شمال طهران - فيديو

أخبار متعلقة
medium_2021-07-09-e93cc686e2

البرلمان الفرنسي يوصي بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ

20210331_1617186280-233

إيطاليا: على المجتمع الدولي التدخل لحل الأزمات بلبنان

60e431dd423604271a29df13 (1)

وزير خارجية قطر يصل إلى لبنان في إطار مساعي حلحلة الأزمة السياسية

1-1443152

لبنان: محتجون يعترضون الجيش في مدينة طرابلس

Doc-P-805865-637520895539896853

لبنان: المستشفيات تحذر من كارثة صحية

5638378797942611

نشر صورة 'مدوية' تعبر عن حالة القطاع الطبي في لبنان