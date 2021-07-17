السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 01:22 م

إخراج 40 عاملة منزلية من طائرة قطرية كانت في طريقها للسعودية

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الوكيل الإخباري- أخرجت الشرطة الأوغندية، في مطار عنتيبي الدولي بأوغندا 40 عاملة منزلية من الجنسية الأوغندية من طائرة الخطوط القطرية كن في طريقهن إلى السعودية، بعد اكتشاف شهادات فحص كورونا مزيفة.

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وأشارت تقارير أوغندية، إلى أن رجال الأمن صعدوا إلى متن الطائرة قبل إقلاعها بقليل وطلبوا من المسافرات الخروج من الطائرة بعد أن اكتشفوا أن شهادات فحص كورونا "كوفيد-19" مزيفة.


وقال أحد الضباط، إنه "تم رفض سفر العاملات بعد فحص شهادات كورونا التي اتضحت أنها مزيفة، وطلب منهن ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة في أحد المستشفيات الحكومية وتسجيل البيانات من قبل موظفي الصحة للسماح لهن بالسفر".


وأشار، المتحدث باسم وزارة الصحة الأوغندية، إيمانويل إينيبيونا، إلى أن "العاملات تمت إعادة فحصهن مجددا وسيتم السماح لهن بالسفر بعد التأكد من خلوهن من فيروس كورونا".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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