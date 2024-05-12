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الأحد، 12-05-2024 10:38 ص

إخلاء أكثر من 4000 شخص من منطقة خاركيف الأوكرانية

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الوكيل الإخباري- أخلت السلطات الأوكرانية أكثر من أربعة آلاف شخص من المناطق الحدودية مع روسيا في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد، وفقًا لما أكد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف، اليوم الأحد، في أعقاب بدء موسكو هجومًا بريًا مباغتًا الجمعة.

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وقال أوليغ سينيغوبوف، عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تمّ إخلاء ما مجموعة 4073 شخصًا"، وذلك غدًا عن إعلان القوات الروسية سيطرتها على خمس قرى في هذه المنطقة.


وكان سينيغوبوف قد قال أمس السبت إنه تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف.


وأوضح سينيغوبوف أنه "تمّ إجلاء ما مجموعة 1775 شخصًا"، مشيرًا إلى أن هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.


وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، السبت، أن وحدات من القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 5 بلدات في مقاطعة خاركيف، كما نجحت في أسر 34 عسكريًا أوكرانيًا.


وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قوات الشمال التابعة للجيش الروسي سيطرت على بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركيف.


سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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