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إخلاء البيت الأبيض بشكل عاجل

الثلاثاء، 04-07-2023 12:25 م

إخلاء البيت الأبيض بشكل عاجل

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الوكيل الإخباري- تم إخلاء البيت الأبيض مؤقتا يوم الاثنين بعد العثور على عبوة مشبوهة تحتوي على مسحوق أبيض في المبنى، ليتبين بعد الفحص أن العبوة تحتوي على مادة مخدرة.اضافة اعلان


وقالت وكالة الخدمة السرية الأمريكية، المسؤولة عن أمن الرئيس والبيت الأبيض في بيان إنها اكتشفت "عنصرا غير معروف" في المجمع واتخذت إجراءات احترازية لتطهير المنطقة.

ولم يحدد البيان مكان العثور بالضبط على العنصر أو من تركه هناك، كما لم تكشف عن كمية المادة التي تم اكتشافها أو ما إذا كانت تشكل أي تهديد للرئيس أو موظفيه.

وأثر الإخلاء على عدة مناطق حول البيت الأبيض، وتسبب إغلاق الطرق في اضطرابات بحركة المرور.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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