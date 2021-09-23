الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

جدول استرشادي للمدارس العاملة بنظام التناوب

تحذير هام لمستخدمي واتساب في الأردن

الأسير العارضة: حفرنا النفق احتجاجا على الظروف المأساوية بالسجون

التنمية الاجتماعية : ضبط 492 متسولا خلال 10 أيام

وفاة عشريني احرق نفسه متاثرا باصابته في اربد

اضاءة جسر عبدون بالاخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي

السماح للأردنيين والعراقيين بالتنقل عبر معبر الكرامة

مراكز فحص كورونا العاملة الجمعة - أسماء

تحذير من اللجنة الوطنية للأوبئة

توصية هامة من لجنة الاوبئة

الخميس، 23-09-2021 08:09 م

إخلاء سبيل النائب التونسي ياسين العياري

تونس


الوكيل الإخباري - أخلت السلطات التونسية اليوم الخميس سبيل النائب في البرلمان ياسين العياري الملاحق من قبل القضاء العسكري.

اضافة اعلان


وأشارت سيرين الفيتوري زوجة العياري إلى أن صحته على ما يرام، رغم إضرابه عن الطعام تنديدا بالمحاكمات العسكرية التي تطال المدنيين في تونس.


وقالت: "خرج من السجن بالأمس وبحال جيدة بالرغم من شعوره بالتعب" مضيفة "تتواصل ملاحقته من قبل القضاء".


يذكر أن العياري أوقف في 30 يوليو الماضي تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على "فيسبوك" انتقد فيها الجيش.


وفي حين أن مثوله أمام القضاء في 11 سبتمبر يتعلق بتحقيق جديد أطلقه القضاء العسكري حول ثلاثة منشورات على "فيسبوك" وصف فيها إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيد بأنها "انقلاب".


وتظاهر نحو أربعين شخصا من المتعاطفين مع العياري في 11 سبتمبر وعبروا عن قلقهم لتدهور وضعه الصحي داخل السجن.


ومن جانبه قال فخر الدين بلقايد، أحد مؤسسي حركة "أمل وعمل" الداعمة للعياري في وقت سابق إنه ناشد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية على غرار منظمتي العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" التحرك.


وقال بلقايد: "نطالب بالإفراج عنه بعد أكثر من شهر ونصف شهر على التوقيف"، مضيفا أن "سيادة دولة القانون مسألة غير قابلة للنقاش".

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ففف

محادثات روسية سورية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

لبي

المجلس الرئاسي الليبي يطالب حكومة الدبيبة بالاستمرار في أداء مهامها

اوردغان

أردوغان عن لقاء قادم مع بوتين: سنبحث ما وصلنا إليه في سوريا وسنتخذ قرارا هاما

طيران ٢

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر مع 3 دول جديدة بينها دولة عربية

ام

5 جرحى بإطلاق نار في قاعدة عسكرية أمريكية

سعود

الملك سلمان يغرّد في اليوم الوطني السعودي

أخبار متعلقة
1

نيويورك.. تونس تبحث المسار السياسي في ليبيا والوضع باليمن

6f2514d1-e14d-4273-8519-2d245c71e656_16x9_1200x676

تونس تعرب عن استهجانها من بيان الخارجية الإثيوبية حول سد النهضة

9202110194654525833457

تونس تقرر فتح حدودها مع ليبيا بدءا من الغد

6139f0be4c59b705062ed94f

سوريا.. الآلاف من أهالي درعا يعودون إلى منازلهم تنفيذا لاتفاق التسوية

5b54a32ed437500d2f8b4623

الجيش السوري يدخل درعا

60966

العراق تؤكد أن الحدود الأردنية خالية من داعش