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الأربعاء، 04-11-2020 09:17 م

إخلاء سبيل مئات الموقوفين في مصر

مصر-سجن


الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة مصرية قرارا بإخلاء سبيل 461 موقوفا، على ذمة 19 قضية، بتدابير احترازية.

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وقررت المحكمة إخلاء سبيل الموقوفين احتياطيًا بقضايا أحداث تظاهرات وعنف مختلفة، من بينها تظاهرات 20 سبتمبر 2019، وتظاهرات تيران وصنافير عام 2019.


من جانبه قال محامي، إن عدد المفرج عنهم وصل الى 600 موقوفا، واصفا الخطوة بـ"الجيدة والمهمة".

 

روسيا اليوم

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