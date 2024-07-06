السبت 06-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 06-07-2024 12:03 م

إخلاء شواطئ محافظة مصرية ورفع الرايات الحمراء

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الوكيل الاخباري- أخلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، مياه شواطئ القطاع الغربي من الرواد وأمرت بمنع نزولهم حفاظا على أرواحهم، مؤكدة متابعتها وجود أفراد الإنقاذ على أبراج المراقبة.

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وجاء ذلك للاضطراب الشديد لمياه شواطئ القطاع الغربي، وتم رفع الرايات الحمراء، بسبب هبوب رياح شديدة، ما أدى إلى علو الأمواج.

 

وشهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين المصريين والزوار من المحافظات الأخرى، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية، ورفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء والصفراء، بسبب الاضطراب النسبي في المياه.

 




 

 


 

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