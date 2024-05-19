إخلاء عدة قرى في جزيرة مالوكو الإندونيسية جراء ثوران بركان

الوكيل الإخباري- أخلت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، سكان سبع قرى مجاورة لجزيرة مالوكو، جراء ثوران بركان جبل "إيبو" مجدداً، على نحو هائل مطلقاً سحابة من الرماد إلى السماء.

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وبحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية، ثار البركان الليلة الماضية، وأرسل رماداً بارتفاع أربعة كيلومترات، مع ظهور خطوط من البرق الأرجواني حول فوهة البركان.

وقال المتحدث باسم مركز مراقبة جبل "إيبو"، ريتشارد تشانياجو، "تم تسجيل الثوران على جهاز قياس الزلازل، بقوة قصوى بلغت 28 مليمتراً، مدته نحو 9 دقائق".

من جهتها، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان اليوم الأحد، إنه تم إرسال فريق مشترك من الشرطة والجيش ومسؤولي البحث والإنقاذ إلى المنطقة لإجلاء السكان من القرى المحيطة، ولم تقدم الهيئة أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم، لكن السلطات أوصت بإخلاء منطقة نصف قطرها سبعة كيلومترات.

وكانت وكالة علوم البراكين في إندونيسيا قد رفعت مستوى التحذير من البركان إلى أعلى مستوى الخميس الماضي، بعد أن ثار عدة مرات في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويأتي نشاط بركان "إيبو" في أعقاب سلسلة من ثورات البراكين المختلفة في إندونيسيا، التي تقع على ما يسمى حلقة النار في المحيط الهادي ويوجد بها 127 بركاناً نشطاً.



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