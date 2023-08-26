إخلاء مدينة كندية جراء حرائق الغابات

الوكيل الاخباري - أخلت السلطات الكندية، اليوم السبت، مدينة هاي ريفر بأكملها، جراء حرائق غابات تجتاح الأقاليم الشمالية الغربية .

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وبحسب راديو كندا الدولي، أمرت السلطات الكندية العمال الأساسيين التوجه إلى مطار المدينة التي يقطنها نحو 4 آلاف نسمة، وانتظار المزيد من التعليمات.



وحذرت السلطات، أي شخص يبقى في المدينة أنه لن تكون هناك خدمات طوارئ أو استجابة متاحة، يتحمل المسؤولية عن نفسه.



واضطر أكثر من 50 ألف شخص في كندا خلال الأيام القليلة الماضية للفرار من منازلهم، جراء أسوأ موسم حرائق غابات تشهده البلاد على الإطلاق.