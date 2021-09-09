الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

تحويلات مرورية على تقاطع الإرسال

أجواء معتدلة الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ميركل تكشف أول شيء ستفعله بعد الخروج من الحكم

مصدر في القاهرة يكشف تفاصيل المحادثات بين مصر وتركيا

مسؤولة بالأمم المتحدة: خوف لا يصدق يخيم على النساء في أفغانستان

10 قتلى على الأقلّ في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في مقدونيا الشمالية

البرازيل تسجل 250 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة

مراكز التطعيم ليوم الخميس

الخميس، 09-09-2021 07:28 ص

إخلاء مطار في نيوزيلندا بسبب بلاغ عن متفجرات

613953f242360405ff0791eb


الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة نيوزيلندا، الخميس، عن إخلاء مطار مدينة كرايستتشيرتش بسبب بلاغ عن وجود طرد مشبوه قد يحتوي متفجرات.

اضافة اعلان


وقالت الشرطة إنه تم العثور على طرد مشبوه مماثل لعبوة ناسفة في حقيبة كانت متروكة عند نقطة تفتيش في مدخل للمطار.


وأضافت أن عناصر الأمن في البلاد أخلوا جناح الرحلات الداخلية، حيث حصل الحادث، كإجراء احترازي، وتم إشراك وحدات خاصة لتفكيك المتفجرات من وزارة الدفاع النيوزلندية للتعامل مع الوضع.


وذكرت أنه لا خطر لأمن المطار، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث، بينما أوضحت وسائل إعلام أن المطار تم وقف عمله لمدة ساعتين.


وأكدت إدارة المطار عبر "تويتر" أن الحادث أسفر عن تأجيل عدة رحلات جوية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6139515842360476561296ef

طالبان: سنتيح مجالا للنساء في حكومتنا لاحقا

6139535642360405ff0791e1

ميركل تكشف أول شيء ستفعله بعد الخروج من الحكم

613928d54236041150645905

مصدر في القاهرة يكشف تفاصيل المحادثات بين مصر وتركيا

61393a6db3fbf

مسؤولة بالأمم المتحدة: خوف لا يصدق يخيم على النساء في أفغانستان

61393bdf3db02

10 قتلى على الأقلّ في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في مقدونيا الشمالية

1-1462512

تفاصيل تفكيك خلية لداعش خططت لضرب مواقع بكردستان العراق

أخبار متعلقة
1-1462271

مصر.. حافلة ركاب تسقط في ترعة المريوطية قرب الأهرامات

61374ea74236044bc73bc9eb

اليونيسف تحاول إعادة أطفال أفغان إلى أسرهم بعد فوضى الإجلاء

1-1462062

داعش يتبنى هجوما أدى لمقتل 10 رجال شرطة بالعراق

1-1462056

الجزائر تعتقل 27 عضوا بـ"حركة انفصالية" عقب هجمات

1-1461555

والدة منفذ عملية الطعن في نيوزيلندا تتهم الجيران

6133eb4a4236046343445bb3

مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم مسلح في كركوك