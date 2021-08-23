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الإثنين، 23-08-2021 07:57 ص

إخماد 107 حرائق في غابات روسيا على مساحة 130 ألف هكتار خلال يوم

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الروسية عن إخماد حرائق في غابات بمساحة نحو 130 ألف هكتار خلال 24 الساعة الماضية، بينما لا تزال فرق الإطفاء تكافح النيران في 1.2 مليون هكتار أخرى.

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وقالت مؤسسة "أفياليس أوخرانا" في بيان صحفي إن قوات مكافحة الحرائق تمكنت يوم 22 أغسطس من إخماد 107 حرائق في الغابات على مساحة 130104 هكتارات.


وأضاف البيان أنه حتى منتصف ليل 23 أغسطس لا تزال في روسيا تندلع 163 حريقا في الغابات على أراض تبلغ مساحتها 1189186 هكتارا.


وتأتي معظم هذه الأراضي من نصيب ياكوتيا التي تستعر فيها 34 حريقا واسعا بمساحة 1032667 هكتارا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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