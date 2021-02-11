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الخميس، 11-02-2021 04:41 م

ثالث قضية رئيسية معلقة في المحكمة العليا

إدارة بايدن تبلغ المحكمة العليا بدستورية قانون أوباما كير

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المحكمة الأمريكية العليا (واشنطن)


الوكيل الإخباري - أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة العليا، بأنها تعتقد أن قانون الرعاية أو ما يعرف بـ"أوباما كير" دستوري ، وهو مخالف تماما لموقف وزارة العدل خلال إدارة دونالد ترامب.

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وقدمت وزارة العدل خطابا يوم الأربعاء "لإخطار المحكمة أن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بالاستنتاجات الواردة في المذكرة المقدمة مسبقا من الإدارة السابقة".


وكانت إدارة ترامب دعت القضاة إلى إلغاء قانون الصحة الصادر في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بالكامل، والذي بموجبه يحصل حوالي 23 مليون شخص على تأمين صحي وملايين آخرين يعانون من ظروف صحية.


لكن بايدن دعا إلى تعزيز قانون الرعاية الصحية، وقد أعاد بالفعل فتح باب الاشتراكات للأشخاص الذين ربما فقدوا وظائفهم وتأمينهم الصحي بسبب جائحة كورونا.


وتعد مسألة الرعاية الصحية ثالث قضية رئيسية معلقة في المحكمة العليا اختلف فيها بايدن مع سلفه ترامب، وتتعلق القضيتان الأخريان بمساعي ترامب لبناء أجزاء من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك وسياسة ترامب التي تجبر طالبي اللجوء على الانتظار في المكسيك.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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