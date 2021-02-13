إدارة بايدن تستأنف ضد قرار عدم تسليم أسانج

الوكيل الإخباري - استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم المتمثل بـ"عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى واشنطن" ، حيث يواجه أحكاما بالسجن تصل إلى 175 عاما في حال إدانته.



ويلقي الاستئناف الضوء على نية إدارة بايدن محاكمة أسانج بتهم تتعلق بالتجسس والقرصنة بسبب نشر ويكيليكس آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، منذ العام 2009.

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وكان أمام وزارة العدل مهلة حتى أمس الجمعة لتقديم استئناف ضد حكم القاضية فانيسا باريتسر الصادر في 4 يناير، التي قضت بموجبه بأن أسانج يعاني مشكلات صحية عقلية من شأنها أن تزيد من خطر الانتحار إذا أرسل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، لكنها لم تشكك في الدوافع القانونية لطلب التسليم الصادر من الولايات المتحدة.



وأفاد المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية مارك ريموندي لوكالة الصحافة الفرنسية "نعم، قدمنا استئنافا ونواصل متابعة التسليم".



وكانت 24 منظمة بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" الأمريكية و"مراسلون بلا حدود"، دعت في وقت سابق هذا الأسبوع، بايدن على إسقاط القضية عن أسانج.

المصدر : روسيا اليوم

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