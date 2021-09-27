إدارة بايدن لن تبني جدارا على الحدود

الوكيل الإخباري - قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تبني جدرا على الحدود على الرغم من زيادة عدد المعابر التي يجتازها طالبو الهجرة إلى الولايات المتحدة.

اضافة اعلان



وقال مايوركاس في تصريحات صحافية : "لقد رأينا أعدادا كبيرة من الأفراد الذين تمت مواجهتهم على حدودنا يقدمون طلبات لجوء وإغاثة إنسانية".



وأضاف: "الأمر ليس جديدا ويمتد على عدة إدارات.. إنها سياسة هذه الإدارة نحن لا نتفق مع بناء الجدار".



وتابع قائلا: "ينص القانون على أنه يمكن للأفراد المطالبة بالإغاثة الإنسانية".

وعندما سئل في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC عما إذا كانت سياسات الإدارة تشجع المزيد من الهجرة، قال مايوركاس: "لا أعتقد أن هذا هو الحال على الإطلاق".



وصرح بأن حوالي 30 ألف مهاجر وصلوا إلى مدينة ديل ريو الحدودية في تكساس منذ 9 سبتمبر، وسيسمح لنحو 12400 بدخول الولايات المتحدة بينما تنظر محاكم الهجرة في طلبات لجوئهم.



ووصف مايوركاس قوانين الهجرة الأمريكية بأنها "نظام معطل تماما" وقال على شبكة "سي إن إن" إن الإدارة ستحاول إعادة بناء مسارات آمنة ومنظمة للأفراد لتقديم مطالباتهم هنا في الولايات المتحدة.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة