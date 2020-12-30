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الأربعاء، 30-12-2020 04:58 م

إدانات عربية لانفجار مطار عدن

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الوكيل الاخباري- أدانت مصر استهداف مطار عدن في اليمن، أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، على ”موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه“.

وشددت على أن ”مِثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدمًا في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِسام، سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا لاتفاق الرياض والمرجعيات المُتفق عليها“.

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ووقع الانفجار في أثناء وصول بعض أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن، في خطوة مرتقبة في إطار تنفيذ اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتشير حفرة كبيرة خلفها الانفجار إلى أنه ربما يكون نفذ بصاروخ، بينما تشير مصادر إلى أنه ربما نفذ بواسطة طائرة مسيرة مفخخة كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات.

 

المصدر: إرم


 




 

 


 

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