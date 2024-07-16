الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بكسر صمته تجاه انتهاكات إسرائيل

إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل

برنامج صيف عمان يخصص مساحة لترويج وتسويق المنتجات الحرفية والمنزلية

تعليمات جديدة لإدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها

وزير الخارجية: الأردن بلد السلام

قرار صادر عن مجلس الوزراء

القسام تبث مشاهد كمين استهدف جنود الاحتلال داخل مبنى برفح

ولي العهد: تضحيات حرس الحدود دوما في الوجدان

الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي له في الأردن

نائب الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية

الثلاثاء، 16-07-2024 11:58 م

إدانة السيناتور الأميركي الديمقراطي مينينديز في تهم فساد

ddd7a99b-b38e-4ba2-983e-44c0fbc6bcdd


الوكيل الإخباري - أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بمدينة نيويورك السيناتور الأميركي الديمقراطي البارز روبرت مينينديز بتهم تتعلق بالفساد والابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشى مقابل تقديم خدمات لرجال أعمال من دول أجنبية.

اضافة اعلان


وفي أول تعليق على هذا الحكم، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر إنه يتعين على السيناتور مينينديز أن يفعل ما هو صحيح لناخبيه ومجلس الشيوخ وبلده، وأن يستقيل في ضوء حكم الإدانة.


وعقدت هيئة المحلفين مداولاتها لأكثر من 12 ساعة على مدى 3 أيام قبل التوصل إلى قرارها في المحاكمة التي استغرقت 9 أسابيع.


ودفع مينينديز (70 عاما) ببراءته من جميع التهم، ومنها الرشوة والعمالة لجهة أجنبية وعرقلة العدالة.


وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية سيدني ستاين موعد النطق بالحكم على مينينديز في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أسبوع واحد من انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني التي يخوضها مستقلا، في محاولة للفوز بعضوية مجلس الشيوخ لفترة أخرى مدتها 6 سنوات.


وركزت المحاكمة على ما وصفه المدعون الاتحاديون بعدد من مخططات الرشى المتداخلة التي قبل فيها السيناتور وزوجته نادين مئات الآلاف من الدولارات نقدا وفي صورة سبائك من الذهب ومدفوعات لسيارات ورهن عقاري من 3 رجال أعمال سعوا لطلب المساعدة منه.

وفي مداهمة لمنزله في نيوجيرزي، أشير إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عثروا على حوالي 500 ألف دولار نقدا مخبأة حول المنزل، بالإضافة إلى سبائك ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف دولار وسيارة فخمة.

 

الجزيرة

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
170848707

إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل

1721159590576

الجامعة العربية تدين حادث إطلاق النار في مسقط

6648693a4236041b9373ba6b

مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية جنوبي لبنان

111

باكستان.. 18 قتيلا في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية

00

حسم الجدل حول وفاة فاروق الشرع

file (1)

أفغانستان.. 40 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة و17 قتيلا في حادث انقلاب حافلة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-14 at 10.53.49 PM

مغردون: محاولة اغتيال أم مسرحية؟.. ترامب الفائز في جميع الحالات

1720555498312

هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لحادث قبالة ميناء نشطون اليمني

6683faed4c59b771dd5765bb

الفلبين والصين تتفقان على "تهدئة التوتر" حول بحر الصين الجنوبي

271471

السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

WhatsApp Image 2024-06-28 at 5.41.22 PM

نتنياهو يكشف موقفه من الحرب مع حزب الله أو التوصل إلى تسوية

WhatsApp Image 2024-06-27 at 5.35.32 PM

كينيا تستعد لاحتجاجات جديدة رغم تراجع الرئيس عن زيادة الضرائب