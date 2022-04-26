إدانة ترامب بازدراء المحكمة لعدم تسليم وثائق مطلوبة

الوكيل الاخباري - أعلنت المدعي العام في ولاية نيويورك الأمريكية، ليتيشيا جيمس، الإثنين، أن قاضياً في الولاية أدان الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة ازدراء المحكمة لإخفاقه في تسليم الوثائق المطلوبة في إطار تحقيق حكومي حول إحدى شركاته.



وبموجب الحكم، يتوجب على ترامب إما الامتثال لأمر محكمة سابق يقضي بتسليم المستندات، أو يواجه دفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار يوميًا عن كل يوم تأخير بتسليم تلك الأوراق إلى مكتب جيمس.

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