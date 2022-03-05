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السبت، 05-03-2022 05:56 م

إرجاء إجلاء المدنيين من ماريوبول المحاصرة ومعارك طاحنة حول كييف

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الوكيل الاخباري - أرجئت عملية إجلاء سكان ماريوبول، وهو ميناء استراتيجي واقع في شرق أوكرانيا تحاصره القوات الروسية، بسبب "الانتهاكات" الروسية المتعددة لوقف إطلاق النار، كما قالت بلدية المدينة السبت، فيما يتقدّم الجنود الروس في مناطق أخرى في البلاد وتدور معارك طاحنة حول العاصمة كييف.

وستشكل سيطرة موسكو على ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة والواقعة على بحر أزوف، نقطة تحول مهمة في غزو أوكرانيا.

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