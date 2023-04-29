إسبانيا: السجن لأعضاء خلية «إرهابية» خططت لاستهداف مصالح روسية

الوكيل الإخباري - قضت محكمة إسبانية، أمس الجمعة، بالسجن 10 سنوات على زعيم خلية «إرهابية» نشطت في برشلونة، و8 سنوات على 3 آخرين بتهمة التخطيط لهجمات ضد أهداف روسية في المدينة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

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وذكرت «المحكمة الوطنية» في مدريد، في بيان، أنها أدانت «4 أعضاء في خلية إرهابية متطرفة مقرُّها برشلونة، حدّدوا أهدافاً روسية لتنفيذ هجمات ضدَّها في عاصمة كاتالونيا بشمال شرقي إسبانيا.



وأضافت المحكمة، المسؤولة خصيصاً عن قضايا «الإرهاب»، أنها برّأت شخصين آخرين.



وجاء، في البيان، أن زعيم الخلية «بدأ تحديد الأهداف المحتملة، ولا سيما المصالح الروسية في عاصمة كاتالونيا، وأنه كان في انتظار الحصول على موادّ حربية».



وأوضحت المحكمة أنه تلقّى تدريباً على «استخدام متفجرات وسكاكين، وشنّ هجمات كبيرة باستخدام سيارات مفخخة».



وكانت الخلية على تواصل مع «داعش (الإرهابي) عبر نظام معقّد، باستخدام سلسلة من التطبيقات المختلفة صادق عليها القسم التكنولوجي للتنظيم»، وفقاً للقضاة.



وقالت المحكمة إن الخلية التقطت أيضاً «صوراً لأماكن رمزية في برشلونة».



وشهد إقليم كاتالونيا، في عام 2017، هجوماً مزدوجاً أسفر عن مقتل 16 شخصاً في العاصمة برشلونة، وتحديداً في شارع رامبلاس الشهير، وفي منتجع كامبريلس الساحلي.



وتعرّضت إسبانيا، في 11 مارس (آذار) 2004، إلى واحدة من أشد الهجمات دموية في أوروبا، عندما انفجرت عبوات ناسفة في 4 قطارات بمحطة أتوتشا في مدريد، مما أسفر عن مقتل 191 شخصاً، وإصابة نحو 2000.

الشرق الأوسط