السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

زلزال بقوة 4.7 يضرب تركيا

شكاوى من عدم توفر أقلام الأنسولين في المستشفيات الحكومية

المفرق: ضبط عشرات الاعتداءات واستجرار التيار الكهربائي من خطوط تابعة للبلدية

ولي العهد: في بلدنا طاقات شابة عظيمة ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل

خالد الفقيه أصغر طفل حافظ للقرآن في الكورة

باريس: الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تقدر بـ 1,6 مليون يورو

الأمن يحذر من الحالة الجوية

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال خطيرا

السبت، 29-04-2023 10:34 ص

إسبانيا: السجن لأعضاء خلية «إرهابية» خططت لاستهداف مصالح روسية

mainheader-background_00000_00000-1920x1080


الوكيل الإخباري - قضت محكمة إسبانية، أمس الجمعة، بالسجن 10 سنوات على زعيم خلية «إرهابية» نشطت في برشلونة، و8 سنوات على 3 آخرين بتهمة التخطيط لهجمات ضد أهداف روسية في المدينة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

اضافة اعلان


وذكرت «المحكمة الوطنية» في مدريد، في بيان، أنها أدانت «4 أعضاء في خلية إرهابية متطرفة مقرُّها برشلونة، حدّدوا أهدافاً روسية لتنفيذ هجمات ضدَّها في عاصمة كاتالونيا بشمال شرقي إسبانيا.


وأضافت المحكمة، المسؤولة خصيصاً عن قضايا «الإرهاب»، أنها برّأت شخصين آخرين.


وجاء، في البيان، أن زعيم الخلية «بدأ تحديد الأهداف المحتملة، ولا سيما المصالح الروسية في عاصمة كاتالونيا، وأنه كان في انتظار الحصول على موادّ حربية».


وأوضحت المحكمة أنه تلقّى تدريباً على «استخدام متفجرات وسكاكين، وشنّ هجمات كبيرة باستخدام سيارات مفخخة».


وكانت الخلية على تواصل مع «داعش (الإرهابي) عبر نظام معقّد، باستخدام سلسلة من التطبيقات المختلفة صادق عليها القسم التكنولوجي للتنظيم»، وفقاً للقضاة.


وقالت المحكمة إن الخلية التقطت أيضاً «صوراً لأماكن رمزية في برشلونة».


وشهد إقليم كاتالونيا، في عام 2017، هجوماً مزدوجاً أسفر عن مقتل 16 شخصاً في العاصمة برشلونة، وتحديداً في شارع رامبلاس الشهير، وفي منتجع كامبريلس الساحلي.


وتعرّضت إسبانيا، في 11 مارس (آذار) 2004، إلى واحدة من أشد الهجمات دموية في أوروبا، عندما انفجرت عبوات ناسفة في 4 قطارات بمحطة أتوتشا في مدريد، مما أسفر عن مقتل 191 شخصاً، وإصابة نحو 2000.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
644cfbf94c59b73da2533ddd

صحيفة أمريكية: زيلينسكي وبايدن سيخسران منصبيهما كرئيسين قريبا جدا

644cf10242360465b90ff485 (1)

الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

image

زلزال بقوة 4.7 يضرب تركيا

644cc69d4c59b7706c017968

باريس: الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تقدر بـ 1,6 مليون يورو

644cdd9f4236045d5702ba83

روسيا وتركيا تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية

644cd6c642360452497af1bb

السودان.. 411 قتيلا و2023 مصابا منذ بداية الاشتباكات

أخبار متعلقة
image (2)

إسبانيا.. حرائق الغابات تحت السيطرة

image (5)

كييف تطلب 100 مدرعة من بولندا بتمويل أوروبي وأميركي

1680364814296

تركيا تعلن إنقاذ 5153 مهاجرا العام الحالي

60b34c7c13665

الولايات المتحدة.. العثور على بقايا طفل مفقود في فم تمساح

212922

وسائل إعلام: اسم أردوغان سيكون الأول في ورقة التصويت بالانتخابات الرئاسية في تركيا

2e36c247-873e-45ec-ac4a-aa6a754ffcf3

بغداد تقدم تسهيلات لمواطني بلدان الخليج لدخول العراق